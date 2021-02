Milan, Padovan: “Bennacer perno, ha raddoppiato il suo valore”

Milan, Bennacer perno: l’opinione

Dopo più di due mesi dall'infortunio muscolare contro il Parma, Ismael Bennacer potrebbe ritornare in campo dal primo minuto contro il Crotone. L'algerino è uno dei giocatori più importanti del Milan e la sua assenza si è sentita parecchio nonostante l'ottimo cammino intrapreso finora. Il noto giornalista Giancarlo Padovan, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato dell'importanza del centrocampista per Stefano Pioli: "Bennacer? Non aveva incominciato bene l'anno scorso, era stanco dopo la Coppa d'Africa. Quest'anno invece è cresciuto molto, è diventato un perno di questo Milan. Ha raddoppiato il suo valore grazie alle sue ottime prestazioni".