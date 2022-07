Milan, buona la prima: tanti ottimi segnali arrivano da Colonia | News

A Colonia finisce 2-1 per il Milan: un super Olivier Giroud trascina i rossoneri alla vittoria in 'Telekom Cup' grazie ad una doppietta

Enrico Ianuario

Ottima vittoria del Milan che, questa sera, ha affrontato in amichevole i tedeschi del Colonia. 2-1 per i rossoneri, i quali hanno vinto grazie ad un super Olivier Giroud, autore di una strepitosa doppietta. Inutile il gol nel finale di gara di Dietz, con il Diavolo che ha lanciato tanti ottimi segnali in vista della stagione che sta per iniziare.

Milan, bene Gabbia in difesa

Autore di una grande partita è stato Matteo Gabbia. Sempre attento in fase difensiva, spesso ha anticipato nettamente i suoi avversari, nonostante fossero di gran lunga più in condizione rispetto a lui (e al resto del gruppo rossonero). Da un suo anticipo poteva nascere il terzo gol del Milan, sciupato da un troppo altruista Giroud intento a servire Rebic. Tornando a Gabbia, dopo la buona impressione data pochi giorni fa contro i dilettanti del Lemine Almenno, quella di oggi è stata una partita molto positiva. Da rivedere, invece, Ballo Touré. Il terzino senegalese non sembra essere ancora pronto per dire la sua vestendo la maglia del Milan. Probabilmente queste partite amichevoli serviranno a testare il giocatore e reputare se sia all'altezza o meno di restare nella rosa di Pioli anche nella prossima stagione. Bene Kalulu, nonostante sia tornato a Milanello propria questa settimana ha dato il via all'azione del gol del 2-0 con un grande anticipo.

Centrocampo, Pobega ok

Grande partita disputata anche da Tommaso Pobega, specialmente nel primo tempo. Il centrocampista ex Torino ha mostrato le sue migliori qualità per circa 45 minuti. Grande fisicità, tanta corsa e bravo anche a legare il gioco tra difesa e attacco. Inoltre ha provato più volte a spingersi in avanti, dunque attenzione in futuro a questa sua propensione offensiva. Meno bene il suo compagno di reparto Bakayoko. Oltre alla carente condizione fisica, il giocatore non sembra adatto al gioco veloce e dinamico di Stefano Pioli.

Rebic c'è, Giroud super

Tante ottime indicazioni arrivano dal reparto avanzato. Ante Rebic ha disputato una grande gara. Con corsa e fisicità ha messo in difficoltà la difesa del Colonia. Tante ripartenze del croato, in particolar modo è risultata decisiva quella in occasione del primo gol di Giroud: recupero palla nei pressi dell'area rossonera, lancia l'azione e gran palla di tacco che serve all'attaccante francese. E a proposito di Olivier, anche oggi, seppur in amichevole, dimostra di essere uno spietato bomber. Il primo gol è di un'eleganza e raffinatezza che lo hanno contraddistinto anche nel corso della passata stagione, così come la coordinazione e la precisione, unita ad un pizzico di fortuna, hanno premiato il bomber francese in occasione della seconda rete. Bene anche Messias, così come Brahim Diaz ha cercato di mettersi in mostra con alcuni spunti. Chiaro è che può fare ancora di più, anche perché c'è un certo Adli (entrato nel secondo tempo sfiorando pure il gol) che scalpita.