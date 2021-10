Milan, ottime notizie da Milanello: Ibrahimovic, Calabria e Krunic in gruppo

Arrivano ottime notizie per il Milan: Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Rade Krunic si sono allenati con il resto del gruppo

Dopo le batoste Mike Maignan e Theo Hernandez, arrivano finalmente buone notizie da Milanello. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Milanello, Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Rade Krunic si sono allenati insieme al resto del gruppo. Una boccata d'aria fresca per Stefano Pioli, che potrebbe convocare tutti e tre in vista del match di sabato sera contro il Verona. Per quanto riguarda lo svedese c'è, ovviamente, un po' più di cautela ma, se tutto dovesse andare bene anche domani, Ibra verrà regolarmente convocato. Le Top News di oggi: finalmente Ibrahimovic e non solo. Un club inglese su Tomori