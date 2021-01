Milan, Orrico: “Ibrahimovic perfetto per Rafael Leao. Vi spiego” | News

Ultime Notizie Milan News: Orrico parla di Ibrahimovic

MILAN NEWS – L’ex tecnico Corrado Orrico, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan. Orrico si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao.

"Rafael Leao? Come tutti i giocatori tecnici e veloci, ha bisogno di una 'civetta' in area. Ibrahimovic è perfetto per Leao. Quando potrà giocare con lui, avrà il beneficio delle attenzioni dei difensori sullo svedese per avere degli spazi e per andare spesso a rete".