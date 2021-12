Milan, Orlando: “Beto credo debba finire la stagione in bianconero”

Orlando, ex giocatore del Milan, ha dato il proprio parere sul possibile acquisto da parte dei rossoneri di Beto: ecco le sue parole.

Nel corso del prossimo mercato il Milan sembra intenzionato a fare un tentativo per Beto, portoghese classe 1998 dell'Udinese, che però non lo vuole lasciare andare. Tutto rimandato, eventualmente, all'estate. Di questo ha parlato Alessandro Orlando, ex rossonero, ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Per quanto riguarda Beto, si si sa che a Udine ci si può aspettare di tutto, credo che comunque il giocatore abbia bisogno di finire la stagione a Udine. Conoscendo il presidente e la mentalità dell'Udinese magari se arriva un'offerta di un certo tipo lo potrebbero anche far partire. È un giocatore appetibile da parecchie squadre ma non ancora da big".