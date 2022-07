Milan, Origi prosegue il lavoro personalizzato: la data del rientro

Divock Origi, attaccante arrivato a parametro zero dal Liverpool, prosegue il suo lavoro personalizzato per recuperare dal problema muscolare

Divock Origi, attaccante arrivato a parametro zero dal Liverpool, prosegue il suo lavoro personalizzato per recuperare dal problema muscolare. Il belga del Milan prosegue senza sosta sulla tabella di marcia per rimettersi in forma dopo i tanti mesi a riposo. Prima il lavoro personalizzato porterà Origi a mettere qualche minuto nelle gambe, poi a farsi trovare pronto per gli impegni ufficiali.