Milan, Origi corre verso il Chelsea. Migliorano le sue condizioni

Divock Origi ha fretta di riprendersi il Milan . L'attaccante del Belgio, starebbe infatti puntando al rientro in campo nella super sfida di Champions League contro il Chelsea del prossimo 5 ottobre.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, si fanno concrete le possibilità di rivedere in campo l'attaccante del Milan, Divock Origi, nella partitissima di Champions League tra i rossoneri ed il Chelsea. Sempre secondo la nota testata giornalistica sportiva, Origi si troverebbe ancora in Belgio in compagnia dello staff medico della nazionale e un medico dello staffo del Milan. Ancora qualche giorno dunque e poi capiremo se l'attaccante sarà riuscito definitivamente a mettersi alle spalle il problema al tendine del legamento del retto femorale. QUESTIONE SAN SIRO: TUTTI I NODI DA SCIOGLIERE ENTRO NATALE. LEGGI QUI>>>