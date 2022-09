San Siro: mercoledì dibattito pubblico. Risposte certe entro Natale

Come sottolinea l'articolo a cura di Stefano Scacchi presente oggi su Tuttosport, scatta l'ora della verità sulla questione San Siro : entro tre mesi verranno per forza di cose sciolti tutti i dubbi introno alla nuova casa di Milan e Inter . In attesa di risposte certe, il prossimo mercoledì avrà luogo il primo dei dieci incontri previsti per il dibattito pubblico: "Inter e Milan vogliono capire nei prossimi tre mesi se ci sono davvero le condizioni per costruire La Cattedrale a fianco di San Siro che sarà poi demolito...Oppure se sarà necessario individuare un'altra area privata dove realizzare il nuovo impianto".

Lo stesso articolo sottolinea inoltre come i club abbiano fatto tutto il possibile in termini di volumetrie da rispettare e spese che sono tuttora stimate in 1,2 miliardi di euro. L'alternativa principale per l'edificazione del nuovo stadio resta l'area ex Falck a Sesto San Giovanni ma sarebbero in corso ulteriori valutazioni su altre possibili zone. Inoltre, Inter e Milan procedono a braccetto anche per ragioni di sostenibilità legata alle spese complessive: "La priorità è mantenersi sul sentiero della collaborazione".