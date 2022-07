Milan, Origi a parte: non sarà a disposizione per le prime amichevoli

Divock Origi, attaccante del Milan, è sbarcato a Milanello con un giorno di ritardo. Ma servirà un po' di pazienza per vederlo in campo

Dopo aver ottenuto un giorno di permesso, Divock Origi è arrivato a Milanello nella giornata di oggi. L'ex Liverpool è arrivato al Milan per ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo aver vissuto all'ombra di Roberto Firmino e Diogo Jota nelle ultime stagioni. La concorrenza di Olivier Giroud sarà forte, ma le tante partite da affrontare faranno sì che ci sarà spazio per tutti. Ma serve ancora un po' di pazienza per ammirarlo in campo.