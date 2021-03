Milan, Ordine: “Rinnovo Donnarumma? Alla fine accetterà il contratto”

Il noto giornalista Franco Ordine, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan

Il noto giornalista Franco Ordine, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Le dichiarazioni: "Secondo me alla fine accetterà il contratto del Milan. Non credo possa lasciare a zero i rossoneri e comunque non credo che una persona di buon senso possa riconfermare il contratto col Milan quando era nelle mani di un misterioso cinese e non lo confermi ora che è nelle mani di un solidissimo fondo americano che ha il controllo di 43 miliardi di dollari". Intanto Baresi, vicepresidente del Milan, ha parlato del futuro di Tomori e non solo.