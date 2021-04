Milan, Ordine: “Nel 2011 Ibrahimovic non fu decisivo, Robinho e Cassano sì”

Franco Ordine parla del Milan e della forma fisica di Zlatan Ibrahimovic. Poi sullo scudetto del 2011 non ha dubbi

Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' per parlare di Milan-Sampdoria ma soprattutto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non può avere la forma fisica del passato, ma il giornalista butta il carico ritornando al Milan del 2011: "Non è pensabile che l'Ibra quasi 40enne sia paragonabile a quello 2010-2011 e anche su quello andrebbe aperta una parentesi. In quella circostanza per vincere non fu decisivo Ibrahimovic, ma Robinho e Cassano".