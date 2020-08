Milan, Ordine: “Calabria rimane? Per fortuna! Si rischia un Locatelli-bis”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franco Ordine, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha parlato della possibile cessione di Davide Calabria da parte del Milan. Questo il suo pensiero: “Per la prima volta Massara dichiara che Calabria non è in vendita. Per fortuna non verrà ripetuto l’errore clamoroso fatto con Locatelli. Il Milan, tra cessioni e plusvalenze come quella di Suso e gli stipendi tolti dal bilancio come quelli di Biglia e Bonaventura, risparmia 40 milioni, spazio di manovra c’è”.

