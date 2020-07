Milan, ora tocca a Sassuolo e Atalanta: Pioli vuole mettere in crisi Elliott

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Stefano Pioli, in queste ultime quattro giornate, proverà a ribaltare i piani di Elliott. Il tecnico si gioca il tutto per tutto: è vero che la proprietà ha già scelto Rangnick, ma è altrettanto vero che gli ultimi risultati hanno sicuramente impressionato.

Un’altra verità è che il Milan in questo momento gioca bene, riesce ad attaccare gli spazi e pressa alto in fase di non possesso. Tutti ricordano l’hashtag #PioliOut all’arrivo del tecnico dopo l’esonero di Marco Giampaolo, ma tanti di quei tifosi si sono ricreduti e chiedono la conferma. L’ex allenatore della Fiorentina ha cambiato completamente la squadra e in questo momento è difficile trovare un difetto ai rossoneri.

Adesso, però, c’è da pensare al presente. Stasera infatti c’è il Sassuolo di De Zerbi e venerdì l’Atalanta di Gasperini, due squadre molto pericolose. I neroverdi sono riusciti a bloccare sia l’Inter e sia Juventus e battuto la Lazio, mentre le qualità dei nerazzurri sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, Pioli si gioca il tutto: se anche queste partite dovessero andare bene, allora tutto potrebbe tornare in discussione. INTANTO UN OBIETTIVO DEL MILAN PARLA DEL SUO FUTURO, CONTINUA A LEGGERE >>>