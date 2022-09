Milan, è l’ora di Tatarusanu: l’eroe del derby pronto a tornare protagonista

Mike Maignan salterà diverse partite a causa di un infortunio al polpaccio: pronto Ciprian Tatarusanu a difendere la porta del Milan

Enrico Ianuario

Sembra il remake del film visto nello scorso campionato: tra la settima e l'ottava giornata di Serie A Mike Maignan, proprio come quest'anno, si infortunò lasciando il posto a Ciprian Tatarusanu. Ecco, il portiere romeno difenderà nuovamente i pali del Milan a partire da sabato uno ottobre nel match contro l'Empoli. Visto com'è andata la passata stagione, magari tutto ciò porterà bene alla squadra di Pioli anche se, è il caso di dirlo, sarebbe meglio avere infortuni il meno possibile.

In ogni caso il Milan potrà fare affidamento ad un portiere forte e che ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. Del resto, da quando veste la maglia rossonera, Tatarusanu si è sempre contraddistinto. Buone le sue prestazioni in Europa League, due anni fa, in entrambe le partite contro lo Sparta Praga. Anzi, nella gara di ritorno contro i cechi fece una super parata che consentì ai rossoneri di chiudere in testa al girone. Sempre in quella stagione si rese protagonista nella lotteria dei calci di rigore in Coppa Italia contro il Torino.

Riguardo la passata stagione, Tatarusanu ha risposto presente sia nelle gare di Champions League (la sua ultima presenza con il Milan risale al match vinto a Madrid contro l'Atletico), sia in campionato. Emblematica la sua parata nel derby d'andata contro l'Inter sul calcio di rigore di Lautaro Martinez. Grazie a quell'intervento, i rossoneri avevano messo un tassello importante per la conquista dello scudetto. Inoltre la sua è stata la parata più votata dai tifosi rossoneri in estate.

Certo, qualche brutta prestazione nel corso delle due stagioni passate c'è anche stata. Un esempio può essere la sconfitta a Firenze contro la Fiorentina per 4-3, con Tatarusanu autore di una papera in uno dei quattro gol viola. Incidenti di percorso che possono capitare a qualsiasi portiere. In ogni caso il 'tata' è pronto a rimettersi i guantoni e difendere la porta del Milan. E probabilmente tornerà a farlo anche in Champions League, visto che il club sta pensando di sostituire Maignan temporaneamente proprio con Ciprian. Milan, Maignan si ferma per infortunio: tutte le news sul francese >>>