Milan, ora anche Pioli è finito sul banco degli imputati

MILAN NEWS – Archiviata la Coppa Italia, il quotidiano Tuttosport riporta come in casa Milan ora anche il tecnico Stefano Pioli è salito sul banco degli imputati. Al tecnico emiliano la società riconosce tanti pregi del suo operato a Milanello in questi mesi. Ha saputo valorizzare tanti giocatori come Theo Hernandez e Ismael Bennacer, panchinando definitivamente Ricardo Rodríguez e Lucas Biglia.

Poi da gennaio, col passaggio al 4-2-3-1 ha iniziato ad ottenere i risultati migliori, complice anche l’approdo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Ha evidenziato in questo modo le qualità di Samu Castillejo e Ante Rebic, oggetti misteriosi fino a Natale. Il quotidiano piemontese ricorda poi il lavoro fatto dal tecnico con Massara e Maldini durante il periodo di lockdown, motivando tutti i ragazzi della rosa.

Ai pregi, però, si contrappongono in maniera importante anche gli aspetti negativi. Al di là dell’eliminazione in Coppa Italia, che per le modalità in cui è avvenuta e contro il tipo di avversario ci può stare, pesano risultati incostanti ottenuti in campionato.

Un derby gettato al vento dopo essere stati sopra 2-0 a fine primo tempo, 5 schiaffi rifilati dall’Atalanta prima di Natale, ma anche i pareggi contro Lecce, Sassuolo e Sampdoria in casa o la sconfitta a San Siro contro il Genoa. Insomma, tante occasioni in cui il club rossonero avrebbe potuto risalire la china e invece è rimasto incagliato nell’ennesima stagione anonima. Intanto, in questo rush finale potrebbe ritagliarsi dello spazio Lorenzo Colombo, bomber della Primavera: CONTINUA A LEGGERE>>>

