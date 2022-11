Milan, Okafor sempre nel mirino: scopriamo l’attaccante del Salisburgo

Il Milan potrebbe avere nel mirino Noah Okafor per l'estate: scopriamo di più del giovane attaccante del Salisburgo

Emiliano Guadagnoli

In questa prima parte di stagione è sembrato abbastanza chiaro di quanto il Milan abbia bisogno di un'altra punta in squadra. Si perché Olivier Giroud a 36 anni, sta vivendo una seconda giovinezza, ma non potrà portare il peso di giocare tutte le partite. Zlatan Ibrahimovic è un'incognita: nessun dubbio sulla dedizione e sul lavoro dello svedese, ma sta recuperando da un serio infortunio a più di 40 anni di età. Origi per ora non ha per nulla lasciato il segno. Per questo circolano sempre più voci intorno ai giovani attaccanti che potrebbero vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Milan, chi è Okafor? — Uno dei nomi che viene sempre più spesso accostato al Milan è quello di Noah Okafor. Il giocatore svizzero si sta mettendo in mostra in queste ultime stagioni. Gioca nel Salisburgo, una delle vetrine più preziose e importanti per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani calciatori. L'attaccante non è di meno. Andiamo a scoprire il suo passato e le caratteristiche.

Okafor nasce a Binningen il 24 maggio 2001. Un ragazzo di appena 21 anni che ha già tantissima esperienza in campo europeo. Gioca in patria, con la maglia del Basilea. Si fa notare fin da subito anche nella Nazionale, passa velocemente dall'Under 17 alla 18. Non passerà molto prima di prendersi un posto da titolare anche nella squadra maggiore. La sua carriera cambia ed esplode quando passa ai Red Bull Salisburgo, che lo pagano 11 milioni di euro investendo forte sul ragazzo.

Okafor ha un fisico longilineo e asciutto, ma è comunque abbastanza alto. Non è però la classifica prima punta che uno si aspetterebbe. Noah è un calciatore che ama muoversi molto in fase avanzata, cercando di togliere punti di riferimento alla difesa avversaria. Non disdegna neanche la fascia sinistra, dove ha bucato la difesa di Kalulu nella sfida ai gironi di Champions League contro il Milan. Il suo valore di mercato continua ad alzarsi. Per i rossoneri potrebbe essere un jolly offensivo: da usare sia come punta veloce, sia da seconda punta, ma anche da esterno. Insomma, Okafor sarebbe un investimento per il futuro dell'attacco del Milan.