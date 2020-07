Milan, oggi Pioli firma il nuovo contratto: ecco quanto percepirà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi a Casa Milan Stefano Pioli firmerà il suo nuovo contratto coi rossoneri fino al 2022, dando inizio ufficialmente al nuovo biennio che lo vedrà protagonista sulla panchina del Milan. Il tecnico emiliano sarà presente negli uffici di via Aldo Rossi col suo agente Gabriele Giuffrida. Il nuovo stipendio sarà in linea coi suoi due predecessori Rino Gattuso e Marco Giampaolo: due milioni con un bonus di 500 mila euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

