Milan, Gazidis: “Pioli è la persona giusta, ecco la nostra idea di calcio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’app ufficiale rossonera. Ecco cosa ha detto: “Il nostro obiettivo non è mai cambiato. Abbiamo speso molti mesi per valutare diverse opzioni per arrivare alla scelta della figura che meglio potesse interpretare la nostra visione di un Milan vincente, con una squadra giovane, ambiziosa e rafforzata con qualche elemento di esperienza per offrire ai nostri tifosi un calcio verticale, bello e intenso. Stefano lo sta già facendo e ha dimostrato di essere la persona giusta. Sarà certamente una voce importante insieme al nostro team di mercato”.

“Io credo molto nel lavoro di gruppo e sono felice che questo lavoro abbia iniziato a dare i suoi frutti. La pandemia ha presentato sfida senza precedenti, ci siamo impegnati con azioni di solidarietà dimostrando vicinanza concreta i tifosi e alle loro famiglie. Abbiamo sempre pensato come essere pronti in caso di ripresa non solo sotto l’aspetto sportivo. Abbiamo una proprietà solida e determinata per la crescita del club. Il calcio non è lo stesso in uno stadio vuoto, noi abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi. I tempi sono difficili e tutti dobbiamo sostenere il club. Non c’è successo senza unità e gioco di squadra”.

Intanto anche il presidente Paolo Scaroni ha parlato ai canali ufficiali del club:

