Milan, oggi l’ex arbitro Rocchi è stato a Milanello: il motivo

Milanello: oggi incontro dirigenza e Rocchi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce Sky Sport, oggi Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale ambasciatore e intermediario tra club e arbitri, è stato a Milanello per parlare e chiarire alcune dinamiche arbitrali, come per esempio quelle di Milan-Roma. L’incontro è durato circa 30 minuti con la dirigenza milanista, tra cui Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Contro i giallorossi, il Milan si era visto fischiare contro un rigore a dir poco assurdo per un presunto fallo di Bennacer su Pedro. Successivamente a quella gara l’arbitro Giacomelli e l’addetto al Var Nasca sono stati fermati per un mese.

