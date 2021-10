Milan, oggi incontro tra Ibrahimovic e il campione olimpico Vito Dell’Aquila

Zlatan Ibrahimovic ha incontrato durante questa giornata il campione olimpico di Taekwondo Vito Dell'Aquila: ecco le foto su Instagram

Il Milan tra pochi minuti affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Durante questa giornata, Zlatan Ibrahimovic ha incontrato direttamente dal ritiro rossonero la Federazione Italiana di Taekwondo, disciplina praticata anche dal campione svedese. Presenti sul posto anche Paolo Maldini, Ricky Massara e il campione olimpico Vito Dell'Aquila. Il tutto è stato pubblicato su Instagram. Ecco dove e come vedere Roma-Milan in tv e in streaming