Milan, Oddo: “Si giocherà tutto fino alla fine con la Juventus”

L'ex rossonero Oddo ha parlato delle difficoltà che sta affrontando il Milan in questa fase della stagione. Ecco le sue parole.

Cresciuto nel Milan, arrivato in prima squadra senza mai esordire nelle stagioni 1993/94 e la successiva, Massimo Oddo è poi tornato in rossonero nel gennaio 2007, restando un anno e mezzo per poi andare in prestito al Bayern Monaco e tornare nuovamente nel 2009/10, restando altri due anni. In totale, 80 presenze e 2 gol. Oggi è un allenatore, anche se momentaneamente senza squadra. Ai microfoni di Sky ha dato un giudizio sul Milan, squadra di cui è ovviamente ancora molto tifoso, e sul dello con la Juventus per la qualificazione in Champions League. Ecco le sue parole: "Sono leggermente in difficoltà, è abbastanza fisiologico quello che sta succedendo al Milan. Finora ha fatto un campionato strepitoso. Si potrà giocare le sue carte fino alla fine con la Juventus. Per queste squadre conta la testa, togliersi dalle difficoltà e centrare un obiettivo fondamentale".