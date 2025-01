Milan, chi è Giovanni Reyna: il talento del Borussia Dortmund nel mirino dei rossoneri

Reyna è un centrocampista offensivo molto versatile, capace di giocare anche come ala. Le sue qualità tecniche sono notevoli: dotato di ottima visione di gioco, è un abile dribblatore e si distingue per la sua velocità di base e una buona fisicità. Ambidestro, è anche un pericolo costante dalla distanza e sui calci di punizione, e la sua capacità di smarcarsi lo rende un giocatore difficile da arginare.

La carriera in Bundesliga e il passaggio al Nottingham Forest — Reyna inizia la sua carriera professionistica con il Borussia Dortmund, club che lo acquisisce dal New York City nel 2019. Il suo esordio in prima squadra arriva nel gennaio del 2020, e subito si fa notare, diventando il più giovane marcatore della storia della DFB Pokal. L’anno seguente, con il Dortmund, si afferma come uno dei talenti più promettenti in Bundesliga, segnando il suo primo gol in campionato contro il Borussia Mönchengladbach.

La sua carriera subisce una battuta d’arresto a causa di alcuni infortuni che ne limitano le presenze nella stagione 2021-2022, ma nonostante ciò Reyna continua a rimanere una promessa del calcio internazionale. Nel settembre 2022, segna un gol e fornisce due assist in Champions League contro il Copenaghen, mentre nel maggio 2023, nonostante l’amaro pareggio del Dortmund contro il Magonza che costa il titolo alla squadra, Reyna dimostra ancora una volta il suo talento, servendo due assist nei minuti finali.

Il 31 gennaio 2024, Reyna lascia il Dortmund per trasferirsi in prestito al Nottingham Forest, ma la sua esperienza in Premier League non è stata esaltante, con solo 10 presenze in 4 mesi e pochi momenti di brillantezza. A fine stagione, farà ritorno al Borussia Dortmund, dato che il club inglese non ha esercitato il diritto di riscatto.

Il futuro: un’opportunità per il Milan — Nonostante la sua esperienza non esaltante in Premier League, Giovanni Reyna rimane un giocatore di grande talento e potenziale, ed è per questo che il Milan ha messo gli occhi su di lui. La sua versatilità e le sue qualità tecniche potrebbero integrarsi perfettamente nel gioco del Milan, che sta cercando un centrocampista offensivo giovane ma già esperto per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Con il Borussia Dortmund che potrebbe essere disposto a trattare, il Milan potrebbe cogliere l'opportunità di puntare su Reyna, un talento che, se completamente recuperato, potrebbe rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro. In un mercato che offre sempre nuove sfide, il nome di Giovanni Reyna resta uno dei più seguiti in casa rossonera.