Milan, colpo di scena: no al Nuovo Stadio per ristrutturare San Siro?

Nelle ultime ore ci sarebbe stato un dietrofront da parte del Milan in merito al Nuovo Stadio che, se confermato, avrebbe del clamoroso, anche perché si intreccia con San Siro. Da tempo, ormai, il club rossonero ha deciso di costruire il suo nuovo impianto per le gare in casa nell'area San Francesco, nel Comune di San Donato Milanese. La conferma, in tal senso, è arrivata dal cosiddetto primo passo formale, che il Diavolo con convinzione ha effettuato già parecchi mesi fa. Nonostante abbia sempre tenuto aperto uno spiraglio sulla possibilità di ristrutturare la Scala del Calcio , nel caso in cui ci fosse l'opportunità di giocare anche durante i lavori di Webuild.