Milan, rimane la questione Nuovo Stadio: ipotesi San Donato o Sesto

In casa Milan una delle questioni più spinose e che, soprattutto dopo il ribaltone societario, terrà ancora più banco, è quella relativa al Nuovo Stadio . Le ipotesi nuovo San Siro e La Maura sembrano essere tramontate, la prima per decisione diretta di Gerry Cardinale , confrontatosi secondo 'La Gazzetta dello Sport' con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani . La seconda era la preferita, ma le questioni burocratiche e le opposizioni dei cittadini hanno fatto fare un passo indietro ai rossoneri.

Ora rimarrebbero due opzioni, San Donato e Sesto, entrambe che non permetterebbero al Milan di giocare il primo match prima del 2028/2029. La prima ipotesi sarebbe la preferita per costi e tempi, sebbene il panorama che circonderebbe lo Stadio non sarebbe dei migliori, ma farebbe risaltare l'impianto. Nei prossimi giorni, quindi, è atteso uno sviluppo anche da questo punto di vista, primario in casa rossonera. LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale insoddisfatto dell'operato di Maldini. Chi ha preso e quanto ha speso.