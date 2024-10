Milan, altro che San Siro. Arriva un nuovo investimento per San Donato: i dettagli

Come riportato da Calcio e Finanza, il Milan continua a propendere per San Donato riguardo il nuovo stadio: vi è un altro investimento

Ci sarà dunque un nuovo San Siro per Inter e Milan? Non è detto. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, RedBird avrebbe fatto un ulteriore investimento per l'area di San Donato Milanese negli ultimi mesi. Con i bilanci alla mano, oltre i 40 milioni di euro iniziali, sarebbe stati aggiunti altri 15 milioni.