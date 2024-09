Il comitato “No Stadio” si oppone al nuovo impianto del Milan a San Donato

Il comitato “No Stadio” ha tenuto un nuovo confronto con Città metropolitana per esporre le ragioni contro la costruzione del nuovo stadio del Milan nell'area San Francesco di San Donato. Come riporta Il Cittadino, Durante l'audizione, sono stati sottolineati temi come il consumo di suolo e l’impatto ambientale che l'impianto potrebbe avere. Al centro della protesta c’è anche la preoccupazione per la viabilità. Il timore è che le strade del Sudmilano possano andare in tilt durante le partite del Milan.