Milan, nuovo stadio: ecco il piano principale del progetto

Oggi c'è stato il primo incontro del dibattito pubblico per la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Siro, al posto dell'impianto attuale. Un nuovo stadio per Milano, costruito da rossoneri e nerazzurri. Oggi, oltre ad aver esposto le prime tematiche, le due società hanno anche presentato il piano principale del progetto meneghino.

Come si vede dalla foto, l'area del nuovo stadio, che sarà di circa 133mila metri quadri, sarà suddivisa in più zone: ci sarà il polo sportivo con diversi impianti sportivi; la torre uffici, con centro congressi al piede; il polo comunitario per tutte le attività della comunità; la strada condivisa, ovvero la strada d'accesso al quartiere; lo stadio in sé e la cittadella dello sport, ovvero un edificio verde su tre livelli.