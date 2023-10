Milan e Corpay, nuova partnership commerciale: il comunicato ufficiale

AC Milan annuncia Corpay Cross-Border come Official Commercial Foreign Exchange Partner. Ecco la nota ufficiale sulla nuova partnership

Aziende di tutto il mondo si affidano a Corpay per gestire i loro pagamenti internazionali, eseguire strategie di gestione del rischio valutario e sostenere la loro crescita in tutto il mondo. L'obiettivo è quello di offrire un servizio e un'esperienza senza pari, facilitando il trasferimento di denaro in oltre 145 valute e in più di 200 paesi. Tramite l’uso di una piattaforma di trading pluripremiata e con l’aggiunta di soluzioni di mitigazione del rischio valutario su misura, Corpay è orgogliosa di connettere aziende grandi e piccole con i mercati finanziari globali e le imprese di tutto il mondo.