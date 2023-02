Milan, è nata una nuova stella: Thiaw, altro grande affare di Maldini | News

Schierato per la seconda volta consecutiva dal primo minuto nel ruolo di braccetto di sinistra, Thiaw ha reso inerme Kulusevski ed Emerson Royal. Ciò ha dell'incredibile, in quanto quella di ieri è stata la sua prima gara in assoluto in Champions League. Un'ottima indicazione, questa, per Stefano Pioli, con il ragazzo che, a quanto pare, non soffre la pressione dei grandi palcoscenici. La partita di ieri è stata perfetta, non ha sbagliato un colpo. Interventi sempre puliti e puntuali, mai un errore con il pallone tra i piedi, colpi di testa perfetti: si è già detto, ha solo 21 anni ma è come se avesse giocato da veterano.