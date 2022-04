Milan, le previsioni sulla nuova maglia: è un ritorno al passato? (FOTO)

La nuova maglia del Milan per la stagione 2022-2023 potrebbe essere molto simile a quella indossata nella stagione 2001-2002

Ritorno al passato per il Milan? La nuova maglia rossonera per la stagione 2022-2023 proposta da 'PUMA' potrebbe ispirarsi ad una vecchia maglia indossata in passato. Secondo le anticipazioni di 'Footy Headlines', il Diavolo potrebbe indossare una casacca molto simile a quella già vista nella stagione 2001-2002. Predominanza nera, con due strisce nere e tre rosse che arrivano all'altezza del collo.