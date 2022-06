Milan, la nuova maglia 2022/2023: c’è una modifica sul retro (FOTO)

Il noto portale 'Footy Headlines' ha pubblicato quella che sarà la nuova maglia del Milan per la stagione 2022-2023. C'è una novità

C'è molta attesa per scoprire la nuova maglia del Milan in vista della prossima stagione. Una casacca che, dopo 11 anni, vedrà campeggiare il tricolore sul petto. Sui social stanno girando diverse immagini volte ad anticiparne il design ma, come mostra il noto portale 'Footy Headlines', c'è una novità importante che riguarda il retro della maglietta.