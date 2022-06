Maglia Milan 2022-2023, la data di presentazione e la novità | PM News

Tra pochi giorni sarà presentata la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2022-2023. Ma non sarà come quella che circola sui social

Daniele Triolo

È arrivata la notizia che tutti i tifosi rossoneri aspettavano con ansia. La nuova prima maglia del Milan per la stagione 2022-2023, quella rossonera con lo Scudetto cucito sul petto, è pronta.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la maglia del Milan 2022-2023, realizzata come dall'azienda tedesca PUMA, sarà presentata la mattina di lunedì 4 luglio, giorno del raduno rossonero a Milanello per la ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione sportiva.

Mancano, dunque, soltanto quattordici giorni all'ufficializzazione della nuova prima divisa da gioco della squadra di Stefano Pioli. Che, per inciso, non sarà esattamente come quella che sta girando, online, in foto e video da qualche ora. Rispetto alla versione che, vedete, per esempio, anche in questo articolo, cambierà il retro della maglia.

Non sarà a strisce rossonere, bensì quasi interamente nera, eccezion fatta per la parte bassa, laddove c'è lo sponsor 'wefox'. Confermata, a grandi linee, invece, la parte frontale della divisa. Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>