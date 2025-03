Milan, nuova concorrenza per Paratici? Ricca offerta da parte del…

Il Milan continua la caccia al nuovo direttore sportivo. Nelle ultime settimane sono stati tanti i profili accostati ai rossoneri: da Modesto a Berta passando per D'Amico. Eppure, il nome che appare in pole position sembrerebbe quello di Fabio Paratici. L'ex dirigente della Juventus concluderà la sua lunga squalifica il 21 luglio 2025 e dunque risulta disponibile per vestire il ruolo di DS in una nuova squadra. Il Milan rimane attento e continua nelle sue riflessioni, ma per Paratici parrebbe spuntare un nuovo ostacolo.