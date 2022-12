Milan, nuova collaborazione con Koché per una quarta maglia? Le ultime

Una quarta maglia per il Milan? Come nella passata stagione, i rossoneri potrebbero indossare un quarto kit nella stagione in corso. Secondo quanto riporta 'footy headlines' sul proprio sito, Koché - marchio di moda fondato a Parigi - collaborerà con uno uno dei tre grandi marchi Adidas, Nike o Puma per dare vita ad una nuova maglia. Koché, in realtà, ha già collaborato con due marchi e due squadre di calcio: PSG x Nike e Milan x Puma.