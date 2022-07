Milan, svelato il numero di maglia di Origi: avrà il 27 | PM News

Divock Origi, centravanti che il Milan ha prelevato a zero in estate, anche in rossonero avrà il numero di maglia che aveva al Liverpool

Daniele Triolo

Svelato il numero di maglia che avrà nel Milan il centravanti belga Divock Origi, classe 1995, prelevato in quest'estate di calciomercato dal club di Via Aldo Rossi a parametro zero e messo sotto contratto fino al 30 giugno 2026.

Origi, dopo la partenza di Daniel Maldini, ceduto in prestito secco allo Spezia, ha avuto modo di riprendere il numero 27, da lui portato negli anni in cui ha militato in Premier League con il Liverpool. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>