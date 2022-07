Milan, nuovo numero per Bakayoko. Ecco anche quelli di Adli e Pobega

Leggendo la distinta delle formazioni ufficiali di Colonia-Milan , amichevole in programma alle o re 19:00 al 'RheinEnergieStadion' e valida per l'11^ edizione della 'Telekom Cup', si apprende come Tiémoué Bakayoko , centrocampista rossonero, abbia cambiato numero di maglia rispetto alla sua ultima, disgraziata stagione.

In questa stagione, invece, con il 14 libero, Bakayoko è tornato al 'vecchio amore'. Ha ripreso il numero 14 che aveva già portato, con risultati migliori, in rossonero nella stagione 2018-2019. Quindi, una conferma per i due nuovi arrivi, sempre in mediana, Yacine Adli e Tommaso Pobega: il francese, classe 2000, arrivato quest'estate dal Bordeaux, ha preso la maglia numero 7 lasciata libera da Samu Castillejo, ceduto al Valencia.