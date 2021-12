Milan, novità nella comunicazione: ritorna Andrea Mc Leod

Andrea Mc Leod, addetto stampa del Milan ai tempi della presidenza Berlusconi, tornerà in rossonero a partire dal mese di gennaio

Novità importante per quanto concerne il settore comunicazione del Milan. Andrea Mc Leod, addetto stampa del Diavolo ai tempi della presidenza Berlusconi, ritornerà a partire dal mese di gennaio. Ad annunciarlo lo stesso Mc Leod sulla sua pagina Facebook: "È con vivo rallegramento e soddisfazione personale che informo di aver accettato un nuovo incarico in AC Milan dove, a partire dal 3 gennaio 2022, rientrerò in Comunicazione e nello specifico mi occuperò delle Celebrities/Talents & Influencers Relations. Ritroverò un Milan decisamente proiettato nel futuro e per me è un gradito ritorno a casa, trattandosi della Società in cui sono nato e cresciuto professionalmente, che ha condizionato fortemente la mia vita adulta e le mie successive scelte professionali e che mi ha donato un bagaglio dal valore inestimabile di esperienze, relazioni e rapporti personali". Mercato Milan, che occasione a centrocampo per gennaio! Le ultime >>>