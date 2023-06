Milan, nuova collaborazione tra Nove25 e Valentina Bergamaschi

Valentina, proprio come il suo spirito guida, non si arrende mai. Anzi, sono proprio le difficoltà a motivarla. Dopo un problema di salute che l’ha colpita da piccolissima, ha subito espresso la volontà di giocare a calcio e il primo pallone regalatole dai suoi genitori è ancora lo stesso che calcia in ogni partita. Nella frenetica e inarrestabile corsa verso il futuro della sua già splendente carriera. Cadere e rialzarsi è la filosofia che ha reso Valentina la donna e la sportiva che è oggi, una fonte d’ispirazione e la prova concreta che il talento deve sempre far squadra con la volontà.

Con lo Chevalier Cervo VB7 e la selezione di gioielli Nove25 scelti da Valentina Bergamaschi, l'atleta vuole condividere la sua passione attraverso il suo stile. Mettendolo a disposizione di chi saprà interpretarlo e farlo suo in modi sempre nuovi e unici. Con il numero 7 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio, Valentina riprende l'esempio perfetto di qualità abbinata a grande caparbietà. Con la maglia del Milan ha collezionato ben 112 presenze, condite da 17 gol e 11 assist. Certamente una pedina fondamentale nello scacchiere tattico delle rossonere allenate da Maurizio Ganz. In quest'ultima annata, il Milan Femminile ha concluso al terzo posto in campionato, mentre in Coppa Italia hanno raggiunto la semifinale. In questi traguardi vi è soprattutto la firma di Bergamaschi, spirito e leader della squadra rossonera.