Milan, non confermati i rumors sul budget di mercato da 45-50 milioni

Nelle ultime ore si è parlato del possibile budget che RedBird avrebbe messo a disposizione del Milan per il calciomercato. Si è detto di circa 45-50 milioni di euro per effettuare la campagna acquisti estiva, escluse eventuali entrate dalle cessioni. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', non sono state confermate le voci circolate nelle scorse ore. Non si conosce con esattezza la somma stanziata dalla nuova proprietà per il mercato. Quel che è certo è che i tifosi del Milan possono dormire sonni tranquilli. Dopo l'ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara inizieranno a chiudersi le prime operazioni, già impostate e definite da tempo. Poi sarà la volta di nuovi acquisti, che saranno sempre in linea con la politica che RedBird intende perseguire, ovvero quella intrapresa da Elliott. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>