Milan, Nocerino: “Ibrahimovic è un valore aggiunto”

Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato della stagione del Milan e non solo. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Tre anni con il Milan per Antonio Nocerino , di cui due e mezzo di fila, poi una serie di prestiti e infine il ritorno per poi rescindere. L'ex centrocampista è rimasto molto legato ai rossoneri, con cui ha totalizzato 96 presenze e 13 gol. Intervistato da TuttoMercatoWeb ha espresso il proprio parere sulla stagione del Milan, ovviamente positivo. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan è stato davanti per tanto, poi ha avuto qualche intoppo che ci può stare. Ma nessuno a inizio stagione pensava che i rossoneri potessero lottare per lo Scudetto, il lavoro resta comunque fenomenale".

Su Ibra a Sanremo: "L'ho visto. Si è messo in discussione in una cosa che non è del suo settore. Non è da tutti fare qualcosa che non è nelle proprie corde: è sinonimo di intelligenza e umiltà. L'ho visto normale, in un ambiente non suo mi è sembrato tranquillo. Tanti hanno guardato Sanremo anche per lui. Poi Amadeus e Fiorello sono due mostri".