Milan News, Grygera: “Ibrahimovic e i retroscena all’Ajax. Vi racconto”

Ibra, l’opinione di Grygera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zdenek Grygera, difensore con un passato alla Juventus, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno ai tempi dell’Ajax. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’:

Su Ibrahimovic

“Non mi capita di sentirlo spesso, se non attraverso Mino Raiola che è il nostro agente in comune. Quando arrivai all’Ajax lui era già in squadra da un paio di stagioni e mi ha aiutato a inserirmi. Ricordo che noi stranieri facevamo gruppo: io, Ibra, Maxwell, Galasek. Ci aiutavamo e per me è stato un grande amico. Ci trovavamo spesso, andavamo a cena insieme. Mi spiace che abbiamo condiviso solo un anno, lui poi è andato alla Juventus, io ho proseguito all’Ajax vincendo ancora qualche titolo”.

Sulle sue qualità

“Rispetto ai tempi dell’Ajax è un altro giocatore, con gli anni è maturato. Si vede che si occupa solo di calcio, è il suo mestiere. Un vero professionista che ha bisogno del calcio e il calcio ha ancora bisogno di Ibra“.

