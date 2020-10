Milan News – De Calò: “Ottimo momento, ma se manca Ibrahimovic…”

Milan, la prova del nove

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro De Calò. giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha commentato il momento del Milan ma ha espresso un dubbio sulla squadra. Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Il Milan è una squadra storica, di livello internazionale, che da alcuni anni non si sa dove stava andando. Pioli è stato bravissimo e Ibrahimovic è stato decisivo nel salto di qualità di questa squadra. La prova del 9 sarà il giorno in cui Ibra sarà stanco o infortunato. Non può giocare 50 partite ogni 3 giorni ai livelli che ci ha abituato. Quello sarà il momento chiave perché al Milan manca un attaccante pesante“.

