ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS HAUGE

MILAN NEWS – Non solo Gianluigi Donnarumma. Anche Jens Petter Hauge è risultato positivo al coronavirus. Il norvegese, così come il portiere, non sarà a disposizione per gara di stasera contro la Roma di Fonseca. Ecco il post del giocatore sul suo profilo ufficiale Instagram: “Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19 Sto bene e ringrazio per tutti i messaggi che ho ricevuto oggi. Tornerò il prima possibile e più forte di prima”.