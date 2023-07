Milan e New Era Cap, la collezione ‘limited edition’ subito sold out!

A testimoniare il successo della collezione, oltre alla grande affluenza di pubblico, anche il sold out praticamente immediato sia online che dal vivo dell’esclusiva limited edition 59FIFTY. È la silhouette fiore all’occhiello di New Era, pensata per celebrare i 123 anni della storia di AC Milan con una ricamatura in cotone nero che mette in risalto le sette UEFA Champions League vinte dai rossoneri e il motto del Club "We The Many".