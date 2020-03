Milan, nessun contatto tra Gazidis e Capello: le ultime

ULTIME NEWS MILAN – La guerra societaria all’interno del Milan sembra ormai scoppiata. Le idee contrastanti tra Ivan Gazidis e la coppia Maldini-Boban, con molta probabilità, porteranno all’ennesimo scossone in estate. Il manager sudafricano sembra un intoccabile di Elliott e quindi appare meno complicato pensare ad un addio degli ex giocatori e leggende rossonere. Qualora questo dovesse accadere, ovviamente, ci sarà da ricercare i sostituti. Molte sono le voci che voglio un ritorno di Fabio Capello in rossonero, stavolta in veste dirigenziale. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, però, il profilo di Capello non interesserebbe a Gazidis: i due, infatti, non avrebbero avuto nessun contatto.

Intanto Giacomo Bonaventura è sempre più lontano dal Milan: per saperne di più, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android