Milan, negati contatti con il Newcastle per la questione Tonali | News

Il Milan avrebbe negato di essere stato contattato dal Newcastle per un'eventuale causa per la vicenda Sandro Tonali

Nella giornata odierna si è parlato di una possibile causa da parte del Newcastle nei confronti del Milan per la vicenda relativo a Sandro Tonali e alle sue scommesse. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com' il club rossonero avrebbe negato di essere stato contattato dalle 'Magpies' e non si aspetterebbe che ciò venga fatto in futuro. Il Diavolo inoltre confermerebbe di essere stato all'oscuro di tutto.