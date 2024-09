Milan in Nazionale – Ecco i rossoneri impegnati oggi: si va anche oltreoceano

Nella notte, all'1:30 (ora italiana), scenderà in campo un 'baby' talento rossonero: Hugo Cuenca. Il classe 2005 è stato convocato dal Paraguay per le partite di qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. Il Paraguay giocherà contro l'Uruguay a Montevideo. Il giovane attaccante sta attualmente giocando nel Milan Futuro, ma un suo possibile salto in prima squadra è sempre più papabile. Nel frattempo è già in nazionale maggiore. LEGGI ANCHE: "Maldini si muove per rilevare la quota di Cardinale". La clamorosa bomba sul Milan >>>