Nazionali: ecco quali giocatori del Milan sono impegnati oggi

Portogallo-Scozia

A Lisbona andrà in scena il secondo turno del gruppo 1 di UEFA Nations League A. Alle 20:45 scenderanno in campo Portogallo e Scozia. Nell'ultima contro la Croazia, il Portogallo ha vinto 2-1 grazie ai gol di Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo. Per Rafael Leao partita da titolare ma prova sottotono. L'ala del Milan non ha convinto e ha subito diverse critiche per la brutta prestazione. Oggi con la Scozia può essere un buon momento per alzare l'asticella di una stagione fino ad ora deludente. Il portoghese si sta discutendo per fattori extra campo, rispetto a quanto sta facendo in partita. C'è bisogno del miglior Leao in questa parte di stagione per il Milan che dovrà affrontare una settimana di fuoco: Venezia, Liverpool e Inter. LEGGI ANCHE: Milan, Vos subito in prima squadra? Ecco il possibile ruolo