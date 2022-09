Milan, i nazionali in campo oggi: ancora Giroud, dubbio Kjaer

Altro giro altra corsa per l'attaccante del Milan, Olivier Giroud, che questa sera guiderà nuovamente l'attacco della Francia nel match di Nations League in casa della Danimarca. A tal proposito, non dovrebbe essere del match il difensore Simon Kjaer a causa di una botta alla caviglia, ma un suo impiego ad ora non si può del tutto escludere. Partita che tra l'altro varrà molto per entrambe le contendenti: in caso di pareggio o sconfitta la nazionale transalpina rischia l'ultimo posto nel girone con conseguente retrocessione; discorso opposto per la nazionale danese che ha ancora chance di approdare alla Final Four.