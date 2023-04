Milan, Nasti ancora a segno con il Cosenza: le prospettive future

Un gol importante quello del classe 2003, che già aveva messo il sigillo nel corso dell'incontro con la Reggina prima della sosta. E anche durante quest'ultima ha segnato una rete con la maglia dell'Italia Under 20 contro i pari età della Norvegia. Nasti continua a stupire e in casa Milan potrebbero anche farci un pensierino, dal momento in cui è noto che la dirigenza sia alla ricerca di un profilo giovane da affiancare ad Olivier Giroud. E chissà che Stefano Pioli la soluzione non possa averla già in casa proprio con il giovane centravanti. Milan, la probabile formazione per il Napoli >>>